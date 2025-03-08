الإحصاء: نسبة تسرب الإناث أقل من الذكور في المرحلة الابتدائية

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، نسب القيد الإجمالى للإناث فى التعليم قبل الجامعى عام (2023/2024)، وذلك فقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024).

بيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024)



تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:



23.6% مرحلة التعليم قبل الابتدائي.



104.5% المرحلة الابتدائية (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

106.1% المرحلة الإعدادية.



41.6% الثانوي العام، الثانوي الفني (16.7% تجارى،11.7% صناعي،.......الخ).

التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائية



بلغ معدل التسرب في عامي (2021/2022 - 2022/2023) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور.

بينما بلغت 0.7% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 0.6% للذكور فى نفس العام.

اليوم العالمي للمرأة

ويأتى التقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

وجاء الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.

وكان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليدًا لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بيانًاً صحفيًاً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

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