السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هشام ماجد عن اتهام "أشغال شقة جدا" بالتنمر: الضحك هيطلع منين؟

هشام ماجد
هشام ماجد

علق الفنان هشام ماجد على الانتقادات التي وجهت للجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" ومنها التنمر بسبب شخصية "مدينة من نيجيريا" التي قدمتها الفنانة السودانية إسلام مبارك، وإظهار الطبيب الشرعي في صورة سيئة.

هشام ماجد

وقال هشام ماجد خلال لقاء ببرنامج "المشهد تاغ": "أنا مش حابب أرد على الانتقادات لأني شايف أنها مش في محلها، الكوميديا مبنية على فرضيات كثيرة على شخص عنده مشكلة ينشأ منه الكوميديا مش معقول كل ما نتكلم عن حاجة يطلع ناس في السوشيال ميديا تقول دا تنمر، تنمر في إيه الطبيب الشرعي "حمدي" دا مهمل وفاشل بس في 10 تانيين في المسلسل كويسين، في أي شغلانة في ناس كويسة وناس فشله والضحك هيطلع منين؟".

أشغال شقة جدا
أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة جدا

وعن حديث البعض على التنمر على الفنانة إسلام مبارك، قال هشام ماجد: "إسلام مبارك التنمر عليها كان في إيه؟ هي ممثلة سودانية من بلد شقيقة وتؤدي دور أن عندها مشكلة إنها قوية وبتاكل كتير متريقناش على تخنها ولا على أي حاجة عنصرية وكله كان في إطار الضحك وهي مكنش عندها مشكلة والجمهور 99% منه معندوش مشكلة، دايما نلاقي حد يطلع كده، أعتقد أنه عايز ينتقد لمجرد الانتقاد طالما العمل مفيهوش مشكلة يلا نعمل أي حاجة، أنا بحترم النقد لما يكون في محله أو يكون بناء".

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