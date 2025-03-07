الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير مسلسل "أشغال شقة جدا" وهشام ماجد يوجه رسالة لمخرج العمل (فيديو)

اشغال شقة جدا.فيتو
اشغال شقة جدا.فيتو

انتهى طاقم تمثيل مسلسل الكوميديا العائلى «أشغال شقة جدا»، اليوم الجمعة، من تصوير مشاهد المسلسل بطولة النجم هشام ماجد.

ووجه هشام ماجد رسالة للشقيقين مخرج ومؤلفة العمل خالد وشيرين دياب قائلا: “شكرا خالد دياب أكتر واحد مخلص ومجتهد شوفته في حياتي… الشغل معاك مُتعب ومُمتع في نفس الوقت… تستاهل كل النجاح يا أستاذ… وشكرا طبعا مؤلفتنا العبقرية شيرين دياب أساس كل حاجة حلوة في المسلسل”.

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 مسلسل أشغال شقة جدا

ويشارك الفنان هشام ماجد في موسم دراما رمضان بمسلسل “اشغال شقة جدا” وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

 

 

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