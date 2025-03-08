السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة: اهتمام دولي بالمتحف المصري الكبير

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال اللقاء
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عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدة لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من أكبر وسائل الإعلام اليابانية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية منها وكالة الأنباء اليابانية كيودو، وقناة وجريدة أساهي، وجريدة اليابان بريس، والمجلة السياحية صوت السفر (Travel voice).

افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة في اليابان

يأتي ذلك خلال زيارة وزير السياحة والآثار الحالية الرسمية للعاصمة اليابانية طوكيو لافتتاح معرض الآثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة في محطته السادسة، والترويج للمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد المصري وعقد لقاءات مهنية سياحية.

وركز اهتمام ممثلي وسائل الإعلام خلال هذه اللقاءات على المتحف المصري الكبير ومقتنياته الاثرية وموعد افتتاحه الذي ينتظره العالم أجمع، حيث أكد شريف فتحي وخلال هذه اللقاءات، على أن المتحف المصري الكبير يعد صرحًا ثقافيًا وحضاريًا يقدم تجربة استثنائية ومميزة لزائريه سواء المصريين أو السائحين وسيمثل إضافة جديدة ووجهة سياحية قائمة بذاتها في مصر.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأضاف أن المتحف هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية القديمة، يعرض العديد من القطع الأثرية التي تمثل الحقب المختلفة من التاريخ المصري  بالإضافة إلى أنه سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، كما يوجد به متحف مراكب الملك خوفو.

ووجه وزير السياحة والآثار عبر وسائل الإعلام اليابانية الدعوة لشعوب العالم ولاسيما الشعب الياباني لزيارة مصر ومشاهدة المتحف واستكشاف ما يقدمه من تجربة سياحية فريدة ومميزة.

وخلال هذه اللقاءات، أشار إلى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، لافتًا إلى أنها حققت رقمًا قياسيًا خلال عام 2024 حيث بلغ أعداد السائحين الوافدين لمصر 15.8 مليون سائح وذلك على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وهو ما يعكس ثقة السائحين في المقصد المصري وما يتمتع به من أمان وأمن واستقرار. 

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار وكالة الأنباء اليابانية كيودو وكالة الأنباء اليابانية طوكيو إفتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة معرض رمسيس وذهب الفراعنة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

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