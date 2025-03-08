ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة تقل سائحين من جنسيات متعددة

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية "ASTORIA GRANDE” - الجنسية "بالاو" والتابعة للتوكيل السياحي RDMC، والتوكيل الملاحي الخليج مصر المحدودة، القادمة من ميناء كوساداسي بتركيا وتقل على متنها سائحين أتراك وروس ومن جنسيات أخرى متعددة .

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة إيمان شرف -مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش - رئيس مجلس الإدارة.

وتم تقديم عروض فنية لفرقة هابي شو نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى وإلتقاط الصور التذكارية، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها والمتجهة الى ميناء إزمير بتركيا.



وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما شدد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحاويات،واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة،والعميد بحري / محمد نمر-مدير عام حركة الركاب،و حسام غريب-مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية،ومسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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