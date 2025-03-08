الموت يفجع الفنان تامر هجرس

توفيت فاطمة العربي، والدة زوجة الفنان تامر هجرس، اليوم السبت، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكتب تامر هجرس، عبر حسابه على "إنستجرام"، "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي، حماة تامر هجرس".

وأضاف، "ستقام الصلاة عليها عقب صلاة الظهر اليوم السبت بمسجد مصطفى محمود المهندسين، نسألكم الفاتحة".

وكانت ميرال زوجة تامر هجرس خضعت لعملية جراحية في القلب أجرتها بإسبانيا وذلك على خلفية مشكلات في القلب منذ الطفولة.

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