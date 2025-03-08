السبت 08 مارس 2025
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بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف بسوهاج

جانب من عملية التعاقد
جانب من عملية التعاقد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف بمركز جرجا والذى ياتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسيةلتطوير الريف المصرى حياة كريمة 

بدء اعمال التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بيت خلاف بجرجا بسوهاج بتكلفة 210 مليون 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان المشروع تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة اجمالية تبلغ 210 مليون جنيه. 
 

 مشروع الصرف الصحى يخدم ١٦ الف نسمة بيت خلاف

واشار رئيس مياه سوهاج ان المشروع يخدم 16 الف نسمة بقرية بيت خلاف ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 45.5 الف متر مكعب لكل يوم على مساحة 1778 متر مربع وخط طرد قطر 1000 ملى متر بطول 9150 متر طولى وشبكات انحدار بطول 23 الف متر وعدد 2337 وصلة منزلية وان المشروع يستهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى والحفاظ على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
 

 

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم الدفع بمركز خدمة العملاء المتنقل لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية للبدء فى اعمال التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين.

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الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تطوير الريف المصري شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه الشرب والصرف الصحي مشروعات المبادرة الرئاسية

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