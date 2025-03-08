مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فى تصادم سيارتي نقل ثقيل “تريلا” على الطريق الإقليمي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية ونقل الجثة الى المشرحة، والمصابين الى المستشفى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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