النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة سيدة داخل مصعد بأوسيم

طلبت نيابة شمال الجيزة تحريات المباحث حول مصرع سيدة إثر استخدام المصعد في أوسيم، وصرحت بدفن جثمان الجثة، وأمرت بتشكيل لجنة لفحص سلامه المصعد.

وكشفت التحقيقات أن السيدة اصطدمت رأسها بين الحائط وكابينة المصعد، مما تسبب في مصرعها في الحال.

بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة داخل مصعد

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث سبب مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة المركز.



على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث لقيت مصرعها أثناء استخدام المصعد بعد أن اصطدمت رأسها بين الحائط وكابينة المصعد.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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