حفظ التحقيقات في مصرع لص صعقا أثناء سرقة جهاز تكييف بالمهندسين

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في حادث العثور على جثة شخص فى منطقة المهندسين، تبين أنه لص لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء سرقته جهاز تكييف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لقي مصرعه صعقا أثناء محاولة سرقة جهاز تكييف في المهندسين، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

العثور على جثة بالمهندسين

كان قد تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أهالي بالعثور علي جثة شخص فى ظروف غامضة بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء شروع اللص في سرقة وحدة تكييف صعقته الكهرباء فأودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

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