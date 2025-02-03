ترامب يختار صحفيا مثيرا للجدل لمنصب رفيع

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت الصحفي دارين بيتي الذي روّج لنظريات المؤامرة في أحداث اقتحام الكابيتول، لمنصب رفيع في وزارة الخارجية.

تعيين صحفي بمنصب كبير في وزارة الخارجية

ونقلت شبكة أي بي سي نيوز عن مصادر قولها:" إن دارين بيتي، الذي تم فصله من عمله ككاتب خطابات من قبل إدارة ترامب الأولى عندما تم الكشف عن أنه تحدث في مؤتمر مرتبط بالقوميين البيض، سيكون الآن القائم بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة".

يُعتبر هذا المنصب من "المناصب العشرة الأوائل"، والذي يصفه الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بأنه "يقود التواصل مع الدبلوماسية العامة الأمريكية"، ويتضمن رسائل "لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

مناصب بإدارة ترامب

ويشرف وكيل الوزارة على مكاتب الشؤون التعليمية والثقافية والشؤون العامة العالمية، ويشارك في تطوير السياسة الخارجية.

وقالت المصادر: إنه من المقرر أن يتسلم بيتي منصبه اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه كان يخدم بالفعل في منصب كبير آخر داخل وزارة الخارجية، لكن الانتقال الجديد إلى هذا المنصب الرفيع المستوى أثار مخاوف بين العديد من موظفي الوزارة.

وقبل أكثر من عامين، أطلق بيتي منفذا إعلاميا يمينيا يسمى Revolver News، والذي جمع الأموال جزئيًا عن طريق بيع الملابس والبضائع المؤيدة لترامب.

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