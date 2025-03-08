بعد تقرير طبيب الأهلي، موقف جراديشار من مباراة القمة

كشف الإعلامي جمال الغندور، موقف جراديشار من مباراة الأهلي المقبلة ضد الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن نايتس جراديشار مهاجم الأهلي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بالمباراة الماضية.

وأضاف، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وحسب تقرير الطبيب اللاعب شعر بإجهاد عام في عضلات قدمه.

واختتم، أن طبيب الفريق للجهاز الفني جاهزية جراديشار للتدريبات الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق وسيخضع لفحوصات طبية أخيرة قبل مران اليوم للاطمئنان عليه بصورة أكبر.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩:٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

تحسم 8 مباريات فقط، هوية بطل الدوري المصري الممتاز والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

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