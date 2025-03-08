ضبط 800 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها في حملة مكثفة بقنا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة تموينية مكثفة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبرئاسة ياسر حمادي رئيس المركز وأحمد سلمى نائب رئيس المركز وأحمد قصد الله مدير إدارة المتابعة وبمشاركة مفتشي إدارة تموين نقادة.



وأسفرت الحملة عن أنه تم المرور على 17 محلًّا وتم ضبط 800 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، كما تم تحرير عدد 3 محاضر للمخالفين، وتم عمل محاضر جنح بمعرفة إدارة تموين نقادة وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

تكثيف الرقابة التموينية في قنا

ومن جانبه أكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطرة.

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