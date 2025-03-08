السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 800 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها في حملة مكثفة بقنا (صور)

ضبط 800 قطعة ألعاب
ضبط 800 قطعة ألعاب نارية ممنوع تداولها، فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة حملة تموينية مكثفة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبرئاسة ياسر حمادي رئيس المركز وأحمد سلمى نائب رئيس المركز وأحمد قصد الله مدير إدارة المتابعة وبمشاركة مفتشي إدارة تموين نقادة.


وأسفرت الحملة عن أنه تم المرور على 17 محلًّا وتم ضبط 800 قطعة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، كما تم تحرير عدد 3 محاضر للمخالفين، وتم عمل محاضر جنح بمعرفة إدارة تموين نقادة وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

تكثيف الرقابة التموينية في قنا

ومن جانبه أكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة نقادة حياة المواطنين

مواد متعلقة

ضبط 500 قطعة ألعاب نارية في حملة مكثفة بمركز نقادة في قنا

محافظ قنا يشارك في الإفطار الجماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف

محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع النواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية

نقل الكهرباء تسلم شركة أمن وحراسة أعمال تأمين أبراج خطوط التيار في قنا
ads

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الشرقية: زوجتي بترفض معاشرتي وفوجئت بالطفلة قدامي ولم أشعر بنفسي

ابنة أحمد فؤاد نجم تهاجم طاقم مسلسل ولاد الشمس: واخدين شغل أبويا بدون إذن ولا حتى قايلين اسمه

بعد الهزيمة من الزمالك، مودرن سبورت يصدر بيانًا ضد الحكام ويطالب بايقاف عبدالعزيز السيد

قبل مواجهة الأهلي، قرار عاجل من بيسيرو بعد الفوز على مودرن سبورت بصعوبة

بسبب تذكرة الدخول، القصة الكاملة لاعتداء فرد أمن على سيدة بمستشفى الأزهر في دمياط (فيديو وصور)

شعبة الخضراوات تكشف عن سبب صادم وراء ارتفاع أسعار الليمون البلدي

أمطار وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت 8 مارس 2025

بعد تقرير طبيب الأهلي، موقف جراديشار من مباراة القمة

منوعات

المزيد

مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بعد وفاة طفلة سقطت في بالوعة

الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

دراسة مثيرة تكشف عاملا مشتركا بين بدانة البشر والكلاب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة 7/3/2025

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

مي عمر تكشف لماجد المصري حقيقة والدتها في الحلقة الثامنة من "إش إش" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية