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اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"

المجلس الأعلى للتعليم
المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، فيتو

 يُنظم المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025)، وذلك في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل، تحت عنوان "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد". 

 

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي بعنوان "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"

أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد "الجيوشي" أن المؤتمر، من خلال جلساته النقاشية المتنوعة، يُعد فرصة للمتخصصين والباحثين والمهندسين والفنيين العاملين في مجالات الصناعة والطاقة والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا؛ لمناقشة الاتجاهات الحديثة في المجالات التكنولوجية المختلفة وربطها بمخرجات التعليم التكنولوجي، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات والتحديات العملية التي تواجه مجال التعليم التكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستهدف مشاركة دولية واسعة من الصين، وكوريا، واليابان، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا، وإسكتلندا، حيث توفر هذه المشاركة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية تحسين وتطوير نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن ربط أواصر التعاون الدولي؛ لتوفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية، وإجراء مشروعات علمية وبحثية مشتركة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من المحاور، أبرزها: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، ودور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي، وحوكمة إدارة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم التعليم التكنولوجي وفق متطلبات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ودور التعاون الدولي والشركات الصناعية في تطوير التعليم التكنولوجي، وتطوير أساليب التقييم وضمان الجودة في التعليم.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر معرضًا علميًّا يُبرز مشاريع الطلاب، ويجمع قادة الصناعة وصُنَّاع القرار؛ لبناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب والممارسات المبتكرة التي تُشكِّل مشهد التعليم التكنولوجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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