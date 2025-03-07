الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة جنوب السودان لهذا السبب

عمليات إجلاء لمواطنين
عمليات إجلاء لمواطنين أمريكيين من جنوب السودان

أصدرت السفارة الأمريكية في جنوب السودان، بيانا اليوم الجمعة، طالبت فيه رعاياها بـجوبا بمغادرة البلد الأفريقي، ونصحت من يريد المكوث هناك بوضع خطط للطوارئ.

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة جنوب السودان 

وأوضحت السفارة الأمريكية أن سبب طلبها بمغادرة رعاياها جنوب السودان يرجع إلى أن "الأوضاع الأمنية هناك متقلبة وغير قابلة للتنبؤ"، بحسب بيان نشرته السفارة عبر موقعها الإلكتروني.

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وقالت السفارة إن "الأوضاع الأمنية في جنوب السودان تصنف ضمن دول المستوى الرابع التي لا ينصح بالسفر إليها، ونحث الأمريكيين الموجودين هناك على المغادرة".

وأضافت السفارة: “نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ، والاستعداد للاحتماء في مكان آمن في حالة تدهور الوضع أكثر”.

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