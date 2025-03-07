عبد الرحيم: اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين حريصة على إجرائها في موعدها

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن النقابة أجرت 53 عملية انتخابية على مدار تاريخها، والشيء الوحيد الذي تبقى بعد الانتخابات هو نقابة الصحفيين.

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين

وأضاف: "أن الانتخابات دائمًا تخرج بصورة حيادية، ونشهد جمعية عمومية قوية، تعبر عن الصحفيين، وتتخذ قرارات تعبّر عن المهنة والأعضاء، ونحن كلجنة مشرفة على الانتخابات، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وذلك وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بدايةً من الطعون التي تم رفعها أمام القضاء الإداري، في محاولة يائسة لوقف الانتخابات، أحدهم طعنًا تم تقديمه لتنقية جداول النقابة من الوفيات، وجميع هذه الطعون تم رفضها، وقال القضاء الإداري كلمته في هذا الشأن".

وأكد "عبد الرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت الميزانية لأعضاء الجمعية العمومية، على الإيميل، ومطبوعة بالنقابة، وعلى الموقع الرسمي، وعلى صفة النقابة الرسمية، وعلّقت الكشوف ببهو النقابة؛ للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد العمومية.

وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية، بلغ 10 آلاف و224 عضوًا من لهم حق التصويت، كما خاطبت مجلس الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات.

وأشار إلى دعوة اللجنة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس، جاء احترامًا للقانون واللائحة الداخلية، وقرار تأجيل الانتخابات حتى 2 مايو هو قرار المرشحين فقط ولا دخل للنقابة به، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الانتخابات أسبوعين.

وأعلن "عبد الرحيم" عن عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، الأسبوع المقبل؛ وذلك لتشكيل لجنة منبثقة، تعمل على رصد المخالفات، وإحالتها لمجلس النقابة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النقابية في شأن المخالفين لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، وحقوق الزمالة، خاصةً وأن اللجنة كانت قد تلقّت مذكرة موقّعة من عدد كبير من الزملاء والزميلات يطالبون بذلك.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لعدم اكتمال النصاب القانوني ٥٠٪؜+ ١ من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وتتم دعوة الجمعية العمومية للمرة الثانية يوم الجمعة 21 /3 /2025م (25 %).

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