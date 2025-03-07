مسلسلات رمضان 2025، مصطفى شعبان يتزوج دينا فؤاد بالحلقة 7 من حكيم باشا

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا حول حكيم الذي يواجه مع عمه نوح بما في قلبه بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

وأكد حكيم أنه سيتزوج من غزل وسيأتي بها إلى القصر وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فاستعان حكيم بوالده.

وتزوج حكيم رسميًا من غزل وذهبت معه إلى القصر ولكنها قابلت برنسة التي فرضت كلمتها على غزل ولاحظت غيرة لومة وبدأت في تشجيع هذه الغيرة، واحتضنت صفا ضرتها غزل وأخبرتها أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز الغرفة الخاصة بها في القصر.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة السادسة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حكيم باشا، خطف عسل، الخادمة، لابن حكيم، وقامت بتسليم الصغير إلى شبل، وبعد تسليم الولد كاد شبل أن يقتل عسل في لحظة ظهور حكيم بعد أن كان متفقا مع عسل.

وبعدما كشف حكيم كل من واصل وغراب، قال حكيم لعسل إنه متكفل بابنها وأنها ستظل معه في القصر.

وخلال الحلقة قام سليم بخيانة حكيم وقدم ورق المناقصة الخاص بحكيم لحماة واصل الذهبي وشقيقه غراب حتى ينتقموا من حكيم.

ويمنح حكيم والدة ابنه فرصة لاختيار أثاث المنزل ولكنه يرفض أن يقترب منها إلا بعد كتب الكتاب، ويبدو أن الحقد تجاه حكيم سكن في قلب كل أبناء عم حكيم ونما حتى قلب برنسة، أما نوح فنصح حكيم ألا تظل والدة ابنه في البلد، وانتهت الحلقة السادسة على كشف حكيم أن ياسين الذي يجسد شخصيته ميدو عادل، هو ابن نوح (أحمد فؤاد سليم).

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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