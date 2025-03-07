حماس تعلق على قرار الحوثي بإمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف الهجمات 

ثمنت حركة حماس قرار الحوثيين بإمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة.

وقالت حماس إن قرار الحوثيين "امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في قطاع غزة".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن مهلة 4 أيام لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق غزة قبل استئناف الهجمات.

الحوثي: إسرائيل تنصلت من التزاماتها في الملف الإنساني بغزة



وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي: إن إسرائيل تنصلت من الالتزامات في ما يتعلق بالملف الإنساني، وإن حماس حرصت على الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل فيما يتعلق بالاتفاق

ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، إلى الاحتجاج أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية غدا السبت للمطالبة بتنفيذ اتفاق وقف الحرب وإتمام صفقة التبادل بإعادة جميع الأسرى من غزة.

ويأتي ذلك بعدما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

أسير إسرائيلي يوجه رسالة قوية

وفي المقطع المصور قال الجندي الأسير: أطلب من كل شعب إسرائيل النزول للشوارع وعدم التخلي عنا، والتعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين.

وأضاف الأسير الإسرائيلي: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية.

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