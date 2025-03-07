التحفظ على مواد غذائية ومقرمشات منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتى تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

والتى أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات وتم تحريز ٢٥ عبوة مقرمشات مستوردة ومكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واحد كجم حلويات مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ٧٧ علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر

تحرير محضر لبازار لحيازته عدد ٢١٢ عبوة زيت ليكويد خاص بالشيشة الإلكترونية مجهول المصدر وبدون بيانات، تحرير محضر ضد بدال تمويني لقيامة بتغيير النشاط وإدارة نشاط جديد بدون ترخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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