جرح قطعي بالرقبة، معاينة جثة شخص عثر عليه مقتولا بأوسيم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتشريح جثة عامل عثر عليه مذبوحا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة بمدينة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت باستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقواله، واستدعاء الجيران وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

تبين من المعاينة أن الجثة تعود للمدعو مجدي. س، البالغ من العمر 50 عاما، عامل، حيث عُثر عليه مذبوحا داخل غرفة نومه.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود آثار كسر في أبواب الشقة، مما يرجح أن الجريمة ارتُكبت على يد شخص معروف للمجني عليه ودخل بطريقة شرعية.

العثور علي جثة شخص داخل شقته

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بدأت الأجهزة الأمنية في سماع أقوال الجيران والشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، بالإضافة إلى إجراء التحريات لمعرفة ما إذا كان المجني عليه على خلافات مع آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لتحديد سبب الوفاة بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجاني.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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