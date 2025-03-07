الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

اللوزي يشارك في العمومية الأولى للاتحاد العالمي للملاكمة

اللوزي يشارك في العمومية
اللوزي يشارك في العمومية الأولى للاتحاد العالمي للملاكمة

شارك الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة مجدي اللوزي في الجمعية العمومية الأولي للاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي بوريس فان دير فورست والتي أقيمت عبر تقنية فيديو كونفراس، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاتحاد بمشاركة 78 اتحادا وطنيا على مستوى العالم، ليقترب من اعتماده رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية التي اشترطت انضمام 75 على الأقل لاعتراف الرسمي به بديلا للاتحاد الدولي للملاكمة. 


وكان الاتحاد المصري للملاكمة قد انضمام مطلع فبراير الماضي ليصبح الاتحاد الأفريقي الأول ودول شمال أفريقيا والـ 73 على مستوى العالم.

 

وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن الجمعية العمومية ناقشت عدة موضوعات حول تأسيس الاتحاد العالمي للملاكمة وكذلك بداية الاستعداد لتنظيم عدد من البطولات والتى سيكون أولها المؤهلة لأولمبياد الشباب المقرر إقامتها في السنغال العام المقبل.


وأضاف اللوزي، جهزنا عددا من خطط لتأهيل عدد كبير من اللاعبين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب.
وتابع بجانب الأولمبياد سيكون هناك بطولات أخرى سينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة.


وأوضح: لدينا وعد بتنظيم بطولة دولية من رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة في مصر خاصة بعد زيارته التي استمتع  فيها بالأجواء والمنشآت الرياضية.
واختتم الدكتور مجدي اللوزي  تصريحاته، سيبدأ معسكر اختيار عناصر المنتخبات الوطنية منتصف الشهر الجاري من خلال تصفيات تقام للاعبين النخبة التي تم اختيارهم من بطولات الجمهورية. 


وكان الهولندي بوريس فان دير فورست  رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة قد زار مصر نهاية يناير  الماضي بصحبة العراقي وليد شهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد مصر كأول  بلد أفريقي خلال الجولة داخل القارة السمراء وذلك تمهيدا لتنظيم منافسات الملاكمة  في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

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