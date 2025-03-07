سبب إلغاء تقنية حكم الفيديو عن مباراتي دور الـ 16 بكاس مصر

كأس مصر، قال مصدر باتحاد الكرة أن عدم تطبيق تقنية الفيديو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، يرجع للتكلفة العالية التي يتكبدها الاتحاد في تنفيذ هذه التقنية بمباريات البطولة.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد اتخذ هذا القرار بداية من لقاء الاتحاد ضد تيم إف سي في دور 16 بالبطولة، رغم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات سابقة بالدور ذاته.

إلغاء تقنية الفار في مباراتي اليوم

وأعلن اتحاد الكرة أن مباراتي، اليوم الجمعة، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم ستقامان بدون وجود تقنية حكم الفيديو الـ"VAR".

الزمالك ومودرن سبورت

وتقام مساء اليوم الجمعة مبارتين في دور ل16 من بطولة كاس مصر، الأولى ستجمع بين الزمالك ومودرن سبورت، والثانية يتجمع المصري مع البنك الأهلي

أعادت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، نشر بوست حكام مباراة الزمالك مودرن سبورت والبنك الأهلي والمصري في بطولة كأس مصر والتي ستقام مساء اليوم.

حساب اتحاد الكرة يحذف بوست حكام كاس مصر

وقامت الصفحة الرسمية بحذف البوست صباح اليوم الجمعه بعد أن نشره في لقطة أثارت الجدل.

وجاء حذف بوست الحكام بعد اعتراض نادي الزمالك على تعيين عبدالعزيز السيد حكما لمباراة المارد الابيض أمام مودرن سبورت.

وجاء الاعتراض بسبب حالة الجدل التي أثيرت حول الحكم خلال مباراة الزمالك وفاركو والتي أقيمت بالجولة الـ18 للدوري المصري.

وأشهر عبدالعزيز السيد 8 كروت صفراء خلال اللقاء فضلا عن طرد محمود جهاد لاعب الزمالك.

الأمر الذي أثار غصب نادي الزمالك بتعيين عبدالعزيز السيد حكما للمباراة في ظل الأخطاء التي حدثت في مباراة فاركو، فضلا عن إقامة اللقاء بدون تقنية الفار.

وفضلت اللجنة حذف البوست خشية من غضب الجماهير ضد اللجنة قبل اللقاء.

حكام مباريات اليوم في كأس مصر

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت، والبنك الأهلي والمصري والتي ستقام اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر.



وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما فاز على فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون مقابل.

وتنطلق المباراة بين الزمالك ومودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، تحت قيادة الحكم عبد العزيز السيد ويساعده شريف عبد الله وعمر فتحي وحكم رابع محمد طه ويراقب المباراة مصطفى إسماعيل.

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