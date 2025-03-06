الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالغناء والألعاب النارية، جماهير روما تهتف لفريقها أمام أتلتيك بيلباو (فيديو)

جماهير روما، فيتو
جماهير روما، فيتو

يستضيف فريق روما الإيطالي نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب الدوري ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لجماهير روما والتي شهدت غناء وهتافات لفريق الذئاب بالأعلام.

 

 

تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، محمد زكي شيليك.

خط الوسط: تاسيندي، بريان كريستانتي، لوكاس جورنا دواث، ديفين رينش.

خط الهجوم: باولو ديبالا، تاسيندي، أرتيم دوفبيك.

تشكيل أتلتيك بيلباو أمام روما

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، ييراي ألفاريز، دانييل فيفيان، يوري بيرشيش.

خط الوسط: إنييجو جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، نيكو ويليامز، مروان سنادي.

خط الهجوم: جوركا جوروزيتا، إينياكي ويليامز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي أتلتيك بيلباو الإسباني أتلتيك بيلباو بطولة الدوري الأوروبي فريق روما الإيطالي فريق روما روما الإيطالى

مواد متعلقة

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل سلبيا أمام القادسية في الشوط الأول

بنزيما في الهجوم، التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والقادسية بالدوري السعودي

رابطة الأندية تعلق على مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري

رابطة الأندية توضح سبب إقامة جولة واحدة من الدوري بشهر مارس

آخر تطورات أزمة حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة

الهلال يعلن تفاصيل إصابة علي البليهي ومدة غيابه
ads

الأكثر قراءة

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

كلمة السر شكسبير، زاهي حواس يكشف حقيقة انتحار كليوباترا

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

سيول وأمطار رعدية، الأرصاد تعلن المناطق المتضررة من الأمطار غدا

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

المزيد
الجريدة الرسمية