أعلنت الشرطة الأسترالية، الجمعة، أن صبيا يبلغ من العمر 17 عامًا تمكن من الصعود إلى طائرة في مطار أفالون بولاية فيكتوريا وهو يحمل بندقية محشوة، قبل أن يتمكن طيار وراكبان من السيطرة عليه وتقييده حتى وصول الشرطة.

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

وقالت الشرطة في بيانها: تسلل المراهق عبر ثقب في سياج المطار، مدعيًا أنه عامل صيانة، قبل أن يثير سلوكه شكوك طاقم الطائرة".

وعندما حاولت مضيفة الطيران استجوابه، أخرج البندقية، مما دفع الراكب باري كلارك، وهو ملاكم سابق، إلى التدخل فورًا وإيقاعه أرضًا ونزع سلاحه بمساعدة الطيار وراكب آخر.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع على متن رحلة تابعة لشركة "جيت ستار إيروايز" كانت متجهة إلى سيدني وعلى متنها نحو 150 راكبًا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، فيما تم إلغاء الرحلة.

وتم توجيه عدة تهم إلى الصبي، بينها الاستيلاء غير القانوني على طائرة وحيازة سلاح ناري، ومن المقرر مثوله أمام محكمة الأطفال في وقت لاحق.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بسرعة استجابة الشرطة ومسؤولي الطيران، مؤكدًا أن المطارات الأسترالية تتمتع بإجراءات أمنية صارمة.

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