الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي بمصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق

استعجال تقرير الطب
استعجال تقرير الطب الشرعي بمصرع سيدة

أمرت النيابة العامة بالغربية، باستعجال تقرير الطب الشرعي لسيدة في العقد السادس من العمر مقيمة بعزبة الأغا التابعة لقرية دماط بـ محافظة الغربية، لقيت حتفها صعقا بالكهرباء بعد أن ضربتها صاعقة كهربائية نتيجة حدوث البرق أثناء هطول الأمطار، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود إشارة من مستشفى قطور المركزي، بوصول سيدة جثة هامدة.

وبالفحص تبين أن المتوفاة تعرضت لصاعقة كهربائية نتيجة البرق أثناء هطول الأمطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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