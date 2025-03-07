مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة السابعة من أثينا

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل أثينا اليوم الجمعة عبر قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

أحداث مسلسل “أثينا”

تدور أحداث مسلسل “أثينا” حول قضايا الدرك ويب ومشاكل الإنترنت الخفي ومواجهة المراسلين والصحفيين للاختراق، كل ذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا

وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياة الأشخاص.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيى إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت قد شهد الحلقة الحلقة السادسة من مسلسل أثينا مواجهة نبيل عيسى، الشريك في الأكاديمية التعليمية، لأصحاب مي، متهمًا إياهم بسرقة الامتحانات وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



في سياق آخر، يعترف آدم، صديق مي، بحبه لها، لكن بطريقة غير مباشرة عبر شقيقتها نادين، حيث يكشف لها عن كل ما حدث سابقًا.



وفي تطور للأحداث، تتمكن نادين من الحصول على المخدرات التي كانت شقيقتها مي تتعاطاها، وتواجه مروان، مؤكدةً أنه السبب الرئيسي فيما وصلت إليه مي من تدهور.

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