الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة السابعة من أثينا

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل أثينا اليوم الجمعة عبر  قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

أحداث مسلسل “أثينا”

تدور أحداث مسلسل “أثينا” حول قضايا الدرك ويب ومشاكل الإنترنت الخفي ومواجهة المراسلين والصحفيين للاختراق، كل ذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

ريهام حجاج تواصل تصوير أثينا 

وتواصل الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

 

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياة الأشخاص.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيى إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

مسلسلات رمضان 2025، وكانت قد شهد  الحلقة الحلقة السادسة من مسلسل أثينا مواجهة نبيل عيسى، الشريك في الأكاديمية التعليمية، لأصحاب مي، متهمًا إياهم بسرقة الامتحانات وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

في سياق آخر، يعترف آدم، صديق مي، بحبه لها، لكن بطريقة غير مباشرة عبر شقيقتها نادين، حيث يكشف لها عن كل ما حدث سابقًا.

وفي تطور للأحداث، تتمكن نادين من الحصول على المخدرات التي كانت شقيقتها مي تتعاطاها، وتواجه مروان، مؤكدةً أنه السبب الرئيسي فيما وصلت إليه مي من تدهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أثينا الحلقة السابعة من مسلسل أثينا مسلسل أثينا ريهام حجاج أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، آدم يعترف بحبه لـ مي في الحلقة السادسة من أثينا
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

وزير جيش الاحتلال: لا نثق بنظام الشرع وسنبقى لفترة غير محددة بالأراضي السورية

الزمالك يهدد ثلاثي الأهلي بالغياب أمام بيراميدز

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي

صدمة في بيراميدز بسبب إصابة نجمه الدولي

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

مفاجأة، اتحاد الكرة يحذف منشور حكام مباراتي كأس مصر اليوم

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر النحاس اليوم الجمعة، آخر تحديث

بكام كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية