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محافظات

استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية

استمرار رفع تراكمات
استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية انتشار العاملين بشركة الصرف الصحى اليوم، لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة وتطهير الشنايش للأمطار عقب ليلة ممطرة على مناطق شرق وغرب.

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وحرص العاملون بشركة الصرف الصحى بالدفع بسيارات الصرف لشفط مياة الأمطار وسرعة تصريفها حتى لا تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين بالطرق والميادين 

وكان قد شهدت بعض مناطق غرب محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة   وانخفاض درجات الحرارة والصقيع ورياح وسط سوء الأحوال الجوية تضرب المدينة الساحلية ليلًا وسط هطول أمطار خفيفة على وسط المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالانتشار في جميع الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين. 

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم يوميًّا، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات ومنع الإجازات وبدل الراحات والتواجد في الميادين وانتشار لسيارات الصرف الصحي لمنع تراكم مياه الأمطار.

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محافظة الإسكندرية الصرف الصحي الأمطار غرب محافظة الاسكندرية اللواء محمود نافع

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