مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة السابعة من معاوية

مسلسلات رمضان 2025، تعرض مساء اليوم الجمعة الموافق 7 مارس الجاري، سابع حلقات مسلسل “معاوية” والذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، عبر قناة mbc ومنصة شاهد.

موعد عرض مسلسل معاوية

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل معاوية عبر منصة شاهد في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة.

مسلسل معاوية الحلقة 6

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "معاوية"، والذي يتناول حياة وسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تطورات عديدة، حيث يوافق الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه على طلب معاوية بالبدء في بناء أول أسطول بحري للمسلمين، وذلك بعد إلحاح شديد من معاوية.

وعلى الفور، يبدأ معاوية في بناء الأسطول ويتخذ من مدينة عكا الساحلية مقرا له، وذلك لتكون قاعدة لانطلاق معارك المسلمين ضد الروم في البحر. وضمن أحداث الحلقة، يتزوج معاوية بن أبي سفيان من "ميسون" ابنة كبير قبيلة بني كلب، وذلك لعقد تحالف معهم لتقوية إمارته بدمشق.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

مسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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