الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

مرموش يواصل الاستعداد مع مان سيتي لمواجهة نوتنجهام (صور)

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

 يواصل فريق مانشستر سيتي الذي يلعب له النجم المصري عمر مرموش استعداداته لمنافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام يوم السبت المقبل، الموافق 8 مارس 2024، على ملعب "سيتي جراوند"، معقل فريق نوتنجهام فورست، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة القادمة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الضغط على منافسيه في صراع الصدارة، حيث يسعى الفريق للحفاظ على لقبه في الدوري الإنجليزي، وسط منافسة قوية من أندية القمة.

على الجانب الآخر، يطمح نوتينجهام فورست في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في ظل سعيه للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بليموث أرجايل بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-25.

وفي السياق ذاته، يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه الكبير مع مانشستر سيتي، حيث دخل قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

مرموش استطاع هز شباك نيوكاسل بثلاثة أهداف مميزة، أظهر خلالها مهاراته في التحرك السريع والتسديد الدقيق، ما جعله أحد نجوم اللقاء بلا منازع.

ومن بين أهدافه الثلاثة، تم ترشيح اثنين لجائزة أفضل هدف في الشهر داخل النادي السماوي.

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