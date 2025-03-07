تحذير برلماني من عمليات احتيال وابتزاز إلكتروني للفتيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

حذرت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، من انتشار عمليات احتيال وابتزاز إلكتروني للفتيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

وقالت عبد الناصر: في الفترة الأخيرة، ظهرت مجموعة احتيالية منظمة تروج لوظائف للبنات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً موقع تليجرام وفي الجروبات المغلقة. عند تواصل أي فتاة معهم، يتصلون بها عبر مكالمة صوتية على ماسنجر المكالمة تبدأ بعرض فرصة عمل كموظفة تسويق في شركة تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة.

وأضافت في تصريحات لها: بعد ذلك، يطلبون من الفتاة إرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة بحجة أن تدريب الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى هذه البيانات، مع التأكيد على أن الصور لن يتم نشرها أو تسريبها بأي شكل.

استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه

وتابعت: ثم تبدأ المشكلة الحقيقية، حيث يتم استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه، حيث يتم استبدال وجه الضحية في مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، مما يجعل الأمر يبدو وكأن الفتاة تشارك في الفيديو، رغم أنه مفبرك بالكامل.

وأضافت، المكالمة الصوتية التي أجريت في البداية يتم استخدامها لإنشاء نسخة مزيفة من صوت الضحية عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكنهم من تغيير الصوت لأي كلمات يريدونها لتبدو وكأنها بصوت الفتاة الحقيقي.

مرحلة الابتزاز والتهديد

وتابعت، بمجرد إنتاج الفيديو المفبرك، تبدأ مرحلة الابتزاز والتهديد، والمطالبة بمبالغ كبيرة مع التهديد بنشر الفيديوهات، وفي حالة الرفض يتم رفع هذه الفيديوهات على منصات تخزين سحابية، وبيعها عبر قنوات مغلقة على تليجرام للمهتمين بمثل هذا المحتوى.

وقالت،: الموضوع في غاية الخطورة ولذا أدعو جميع الفتيات والسيدات إلى الحذر الشديد وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات المشبوهة وعدم إرسال أي صور لأي جهات مجهولة المصدر، كما أدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية وحماية الضحايا المحتملات.



واختتمت، أخيرا أطالب وسائل الإعلام بسرعة التوعية بهذا الموضوع الخطير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.