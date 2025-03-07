نادي سموحة يوقف العمل بخيمة رمضان 48 ساعة بعد سقوطها

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، عن إيقاف مؤقت لعمل للخيمة الرمضانية بسبب الظروف الجوية الطارئة، والتي تسببت في تطاير الخيمة وهروب المتواجدين فيها وسط تدافعهم بعد سقوط أجزاء منها في الساعات الاولي من صباح اليوم.

خيمة نادي سموحة

وأوضح مجلس الإدارة، أنه نظرًا للأمطار الثلجية الكثيفة والرياح الشديدة وغير المتوقعة التي أثرت على الخيمة الرمضانية، مما أدى إلى تضرر بعض أجزائها، نود أن نحيطكم علمًا بأنه تقرر إيقاف العمل داخل الخيمة لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبالكم بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف بيان للمجلس: "نطمئن جميع أعضائنا الكرام بأن السلامة كانت دائمًا وستظل أولويتنا القصوى، وقد تم إجلاء جميع المتواجدين داخل الخيمة الرمضانية بأمان تام، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، ونأسف للإزعاج الذي قد يسببه هذا التوقف المؤقت، ونقدّر تفهمكم وتعاونكم معنا. نسعى دائمًا لتوفير تجربة آمنة ومريحة لكم، ونتطلع للترحيب بكم مجددًا قريبًا في أجواء رمضانية دافئة ومميزة".

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