الجمعة 07 مارس 2025
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المتحف المصري بالتحرير يكشف أسباب وضع صناديق الأوشابتي بمقابر الموتى

صناديق الأشاوبتي
صناديق الأشاوبتي المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

يعرض المتحف المصري بالتحرير مجموعة من صناديق الأوشابتي التي ترجع لعصر الدولة الحديثة بقاعة 22 بالدور العلوي بالمتحف.

أسباب وضع صناديق الأشاوبتي بمقابر الموتى

وحرص المصريون القدماء على وضع تماثيل "الأوشابتي"، في مقابرهم حتى تقوم بأداء الأعمال التي قد يطلبها المتوفى في الحياة الأخرى، مثل الزراعة والحصاد. 

وكانت هذه التماثيل جزءًا مهمًا من طقوس الدفن في مصر القديمة، حيث تعكس اعتقاد المصريين بالحياة بعد الموت، وصنعت تماثيل الأوشابتي من مواد مختلفة مثل الحجر والخشب والخزف، ولحمايتها، كانوا يضعونها في صناديق خشبية مزينة تسمى “صناديق الأوشابتي”.

اهداف المصريين القدماء من صناديق تماثيل الأشاوبتي بالمقابر

كما كانت هذه الصناديق تحمي التماثيل من التلف، وتوفر للمتوفى مكانًا آمنًا ومنظمًا للاحتفاظ بها في العالم الآخر. كما كانت تعكس مكانة المتوفى الاجتماعية، فكلما كانت الصناديق أكثر فخامة، دل ذلك على مكانة أعلى لصاحب المقبرة.

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه للزائرين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر تمام الثالثة مساءً.

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