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المتحف المصري بالتحرير يعرض نموذج محاكاة لخياطة ملابس توت عنخ آمون

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
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عرض  المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية فريدة عبارة عن نموذج للملك الذهبي توت عنخ أمون، حيث يعتقد أن هذه القطعة كانت بمثابة نموذج لتعليق ملابس ومجوهرات الملك في القصر، أو كنموذج في الحجم الطبيعي للخياطيين الملكيين لكي يتم حياكة الملابس الملكية عليها.

آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير

وأكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الآثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم إلى المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

 

وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإسراء العرض بتمحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

 وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطفل والطالب المصري، و100 جنيه لكبار السن.

كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار دخول الزائرين الأجانب، وتصل أسعار تذاكر زيارة الزائرين الأجانب إلى 1200 جنيه و600 جنيه للطالب والطفل الأجنبيين، وأما فيما يخص الأجانب والعرب المقيمين في مصر، فحددت هيئة المتحف أيضا أسعار التذاكر وهي تصل إلى 600 جنيه للفرد العربي والأجنبي المقيم في مصر، و300 جنيه للزائر العربي والأجنبي المقيم في مصر. 

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