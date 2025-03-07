نقيب الصحفيين: أدعو لوقف الملاسنات، الانتخابات تنتهي والزمالة دائمة

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب لدورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي، أعضاء الجمعية العمومية، إلى عدم الدخول في خلافات، أو مشاجرات، أو ملاسنات، بهدف دعم أحد المرشحين، وأن يكون الاختلاف مبنيا على مبدأ الاحترام، مؤكدًا حرصه الشديد أن تكون المعركة الانتخابية تنافسية شريفة تهدف لتحقيق مصالح الصحفيين، أصحاب الكلمة الُعليا.

انتخابات تنافسية شريفة

وقال: "يوم الانتخابات مهما طال سينتهي، ولن يبقى بيننا سوى الزمالة، يجب أن ينتهي على تعاون داخل النقابة، وهو ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، فظلت أبواب نقابة الصحفيين مفتوحة أمام الجميع، واستقبلنا كل النقابات المهنية، وكنّا حاضنة لكل الزملاء، أمامنا منافسة شريفة، ونتنافس على إنجاز مصالح الزملاء، نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل، يجب أن يأتي في إطار حملة تليق بنا جميعًا، وأدعو لوقف التلاسن أو الهجوم خارج الإطار".

وأضاف أن "ترشح الزميل عبد المحسن سلامة كان بداية التنافس الحقيقي، وهو ما تحتاجه النقابة لتشكيل مجلس قوي، يعبّر عن الجمعية العمومية، التي تقف دائمًا في صف واحد، وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة، وهو ما يليق بها وبتاريخها العريق".

اختلاف موضوعي بين الصحفيين

وأشار إلى أن الاختلاف بين أعضاء الجمعية العمومية، يجب أن يكون موضوعيًّا، ويأتي في إطار احترام الرأي الآخر، واحترام هذا الاختلاف.

وأكد حِرص النقابة والمرشحين على تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي، مشددًا على أن الجميع في نهاية الانتخابات سيهتف "عاشت وحدة الصحفيين".

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