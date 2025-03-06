مدرب سان جيرمان يتوعد ليفربول بـ ريمونتادا في الأنفيلد

علق المدرب الإسباني لويس إنريكي على خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

إنريكي يتحدث عن الخسارة ويتوعد ليفربول

أكد إنريكي في تصريحاته: "ليفربول لم يحصل سوى على فرصة واحدة، وهذا يشرح لك ماذا فعلنا في المباراة"، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة.

رغم ذلك، أبدى إنريكي ثقته الكاملة في قدرة باريس على قلب النتيجة في الإياب في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول الأسبوع القادم حيث قال: "سنحقق التأهل، نحن مستعدون تمامًا لمواجهة ليفربول في مباراة العودة".

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