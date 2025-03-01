جهود مكثفة لضبط سيدة ألقت رضيعها أمام مدرسة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لتحديد وضبط سيدة ألقت رضيعها أمام مدرسة بمنطقة عين شمس.

العثور على رضيعة أمام مدرسة بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بالعثور على رضيعة داخل كيس أمام مدرسة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على رضيعة داخل كيس أمام مدرسة بعين شمس، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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