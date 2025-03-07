الجمعة 07 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نسرين طافش تثير الجدل بإخفاء هوية زوجها "السري"

نسرين طافش
نسرين طافش

التزمت الفنانة نسرين طافش الصمت تجاه تجدد الجدل بشأن زواجها "سرا" من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، مالك سلسلة "جوهر للمجوهرات" الشهيرة.

ولم تعلق الفنانة السورية على الصورة التي أثارت جدلا واسعا مؤخرا ونشرها "جوهر" عبر خاصية "القصص" بصفحته على "إنستجرام" وتظهر فيها لقطة مسربة من المطبخ مصحوبة بتعليق بالإنجليزية: "نسرين طافش أفضل شيف".

في هذا السياق، زادت نسرين من تكهنات زواجها هو نشرها نفس صورة، مع تعليق: "شيخ المحشي بطريقتي الصحية".

وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها بالإعلان عن زواجها مجددًا، دون أن تكشف عن هوية زوجها الجديد، في تصريحات تلفزيونية أدلت بها للإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وأعلنت طافش أنها كانت تقضي شهر العسل قبل أن تصل إلى الحفل مباشرة، مكتفية بالقول إن زوجها "رجل أعمال مصري شاب".

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