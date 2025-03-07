الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل تمويل شراء ماكينات الري للفلاحين من البنك الزراعي

ماكينة الري
ماكينة الري

 يحرص البنك الزراعي المصري على ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ لمشروعات الري كأحد العناصر الهامة في الإنتاج الزراعي من خلال دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية أو المستأجرين لشراء احتياجاتهم من طلمبات رفع المياة لاستخدامها في اغراض الري وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم المزراع المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية.

ويقدم البنك الزراعي للعملاء تمويلا لشراء ماكينات الري بما يخدم قطاع كبير من الفلاحين.

اسم المشروع:

تمويل شراء طلمبات رفع المياه لعمليات الري

الفئات المستهدفة:

المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية أو مستأجريها

حد الإقراض:

من 5000 حتى مليون جنيه

مجالات التمويل:

تمويل شراء طلمبات رفع المياه لعمليات الري

من جانب آخر حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوي للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

وكشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر او المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.
وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.
ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.
قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.
سعر العائد 25% سنويا متناقص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصحاب الحيازات الزراعية الانتاج الزراعي الأراضى الزراعية الاراضى الزراعي البنك الزراعي المصري الحيازات الزراعية دعم المزارعين طلمبات رفع المياة مشروعات الري عمليات الري البنك الزراعي
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف فتاة سوهاج

القومي للبحوث يوضح ضوابط تغذية الأم الحامل وصيامها في رمضان (فيديو)

أخبار مصر: بيراميدز يغري زيزو ووالده يوافق بشرط، ثورة جنرلات الأسد تهز سوريا، أذان الفجر بالمنوفية يثير الجدل، تحذير من عاصفة ثلجية

غياث وسهيل ومقداد فتيحة، انتفاضة جنرلات الأسد هل تكرر ما فعله الشرع مع الرئيس الهارب

أول رد من حماس على تهديدات الرئيس الأمريكي

موقف رامي ربيعة من عرض بيراميدز

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

لليوم الثاني، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 مارس 2025

منوعات

المزيد

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

أقوى صاروخ لدى ماسك، لحظة تحطم "ستارشيب" وتساقط حطامه (فيديو)

سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 32 جنيها للكيلو، أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة حمراء الأسد وعودة المسلمين للثأر من أحداث أحد

تفسير حلم العرقسوس في المنام وعلاقته بترقية كبيرة في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية