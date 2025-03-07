القائمة النهائية المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للطائرة رجال وسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة القائمة النهائية للأندية المشاركة في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات المقرر إقامتها بمدينة أبوجا النيجيرية في الفترة من 1 وحتي 14 أبريل المقبل

وجاء في مقدمة الأندية التي تأكد مشاركتها الأهلي والزمالك من مصر.

وتضم قائمة الفرق النهائية التي تأكد مشاركتها في البطولة الأفريقية للسيدات كلا من:

1. خدمة الجمارك النيجيرية - نيجيريا

2. نادي الأهلي - مصر

3. نادي الزمالك - مصر

4. نادي الجمارك - بوركينا فاسو

5. سوسوكيم - السنغال

6. نادي الكرة الطائرة لا غريس - جمهورية الكونغو الديمقراطية

7. نادي الكرة الطائرة لا لوا - جمهورية الكونغو الديمقراطية

8. مصنع الكحول والمشروبات الوطنية - إثيوبيا

9. نادي كارثاج للكرة الطائرة للسيدات - تونس

10. قوات الجيش والشرطة - الكاميرون

11. فريق ليتو للكرة الطائرة - الكاميرون

12. تطور مايا كين - الكاميرون

13. نادي سبايكينغ ستارز للكرة الطائرة - بوتسوانا

14. نادي أومني سبورتس ديكارتس - ساحل العاج

15. نادي كوينز للكرة الطائرة - بنين

16. نادي هيئة الإيرادات الرواندية للكرة الطائرة - رواندا

17. نادي الجيش الوطني الرواندي للكرة الطائرة - رواندا

18. نادي الشرطة للكرة الطائرة - رواندا

19. نادي سجون كينيا للكرة الطائرة - كينيا

20. نادي بنك كينيا التجاري للكرة الطائرة - كينيا

21. شركة أنابيب كينيا للكرة الطائرة - كينيا

22. نادي موزينغا للكرة الطائرة - بوروندي

23. نادي جندر لايت - بوروندي

24. نادي رئيس أركان البحرية سبايكرز - نيجيريا.

كما تشهد منافسات البطولة الإفريقية للرجال مشاركة 26 نادي وهم كالتالي:

1. نادي وات تلمسان - الجزائر

2. نادي كاستل - الجزائر

3. النادي الرياضي لمولودية بوسالم - تونس

4. نادي الأهلي - مصر

5. نادي الزمالك - مصر

6. نادي المالية - بنين

7. هيئة موانئ كينيا - كينيا

8. وحدة الخدمة العامة - كينيا

9. نادي سجون كينيا - كينيا

10. نادي إيمانويل للكرة الطائرة - جمهورية الكونغو الديمقراطية

11. نادي الحرس الجمهوري للكرة الطائرة - جمهورية الكونغو الديمقراطية

12. نادي إسبوار للكرة الطائرة - جمهورية الكونغو الديمقراطية

13. نادي الجيش الوطني الرواندي للكرة الطائرة - رواندا

14. نادي سوهلي الرياضي - ليبيا

15. النجم الرياضي الساحلي - تونس

16. الترجي الرياضي التونسي - تونس

17. نادي ميناء دوالا للكرة الطائرة - الكاميرون

18. فريق ليتو للكرة الطائرة - الكاميرون

19. نادي الكاميرون الرياضي للكرة الطائرة - الكاميرون

20. نادي زاراسكلو للكرة الطائرة - جمهورية إفريقيا الوسطى

21. نادي روكينزو للكرة الطائرة - بوروندي

22. نادي ألوَك وينجز للكرة الطائرة - غانا

23. نادي الناصر - ليبيا

24. مصنع موغر للأسمنت - إثيوبيا

25. نادي جامعة زيمبابوي وولفز - زيمبابوي

26. نادي الاتحاد - ليبيا

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