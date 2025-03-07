الجمعة 07 مارس 2025
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سياسة

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة للاجتماع غدًا

عبد الحليم علام ـ
عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين

وجه عبدالحليم علام ـ نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم السبت المقبل، الموافق 8 مارس 2025، في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم في المحاكم.

زيادة الرسوم في المحاكم

وأكد نقيب المحامين، أن الاجتماع سيعقد لبحث سبل التعامل مع الزيادة المقررة في الرسوم، وطرح الحلول المناسبة التي تضمن حماية حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى مناقشة تأثير تلك الزيادة على سير العدالة وتيسير الإجراءات القضائية.

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