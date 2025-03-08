السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

موعد السداد لرصيد فيزا المشتريات شهريا في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن فترة السماح المتاحة لسداد فيزا المشتريات .

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه تحتسب فترة السماح لسداد المشتريات 55 يومًا اعتبارًا من اليوم السادس من الشهر.

وفي سياق متصل يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن النسب التي يتم السداد بها من خلال التقسيط عبر فيزا المشتريات.

وتتمتع معاملات التقسيط بعائد مدين تنافسي في بنك القاهرة وهي:  
للمشتريات: 2.58% شهريا  31% سنويًّا متناقص
للسحب النقدي:  2.83% شهريا  34% سنويًّا متناقص
تقسيط معاملات السحب النقدي ومشتريات من أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها بشرط أن يكون الحد الأدنى للمعامله 500 جم.  
مدة تقسيط تتيح للعميل الاختيار من بين 10 برامج مختلفة حيث تتراوح من 6 أشهر حتى 60 شهرًا. 
- التواصل مع مركز الاتصال قبل مرور 20 يومًا من ترصيد المعاملة كمديونية على النظام وعلى أن تكون مدة الــ 20 يومًا قبل تقفيل كشف الحساب يوم 5 من كل شهر.
- أن يكون مبلغ عملية التقسيط من حد البطاقة.
عمولة سداد معجل 4% على المبلغ المتبقي أيًّا كان شهر السداد.
وسيتم احتساب فائدة على السحب النقدي طبقًا لنوع البطاقة من تاريخ السحب لتاريخ تنفيذ طلب التقسيط.

ويبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن خطوات زيادة الحد الائتماني في فيزا المشتريات.

خطوات زيادة حد فيزا المشتريات 

وكشف بنك القاهرة أنه يمكن زيادة الحد الائتماني في فيزا المشتريات من خلال عدة خطوات للعملاء يجب اتباعها، وهي كالتالي:

١- الذهاب إلى الفرع مصدر البطاقة. 

٢ - إحضار كشف حساب. 

٣ - إحضار مفردات مرتب

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