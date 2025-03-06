الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

ضبط عصابة نسائية لسرقة الموبايلات في الجمالية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 سيدات لسرقتهن هاتف محمول من سيدة أجنبية بأسلوب النشل في منطقة الجمالية.


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول) من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهن على (4 هواتف محمول).

بمواجهتهن، اعترفن بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأكدن أن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الجمالية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة الجمالية هاتف محمول

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