الجمعة 07 مارس 2025
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سياسة

24 لجنة لانتخابات الصحفيين بالقاهرة والإسكندرية تحت إشراف قضائي كامل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن النقابة أعلنت اليوم كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين لهم حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة 7 مارس 2025م، بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، كما تم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة بالإسكندرية.

انتخابات نقابة الصحفيين 

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10224 عضوًا، بينهم 187 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية.

دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي 

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي قد وجه الدعوة  للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 7 مارس 2025م، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50%) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21 /3 /2025م (25 %).

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت والفرز " تحت إشراف قضائي كامل.

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