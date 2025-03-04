التفاصيل الكاملة لاعتداء كمسري على ركاب أتوبيس بالإسكندرية، والمحافظة ترد

شهد أتوبيس لهيئة النقل العام في الإسكندرية مشاجرة بين كمسري وراكبة بسبب باقي نصف جنيه بخط العجمي، اعتدى فيها الكمسري على الراكبة بالسب والقذف لتشمل الشتائم باقي الركاب الذين اشتبكوا معه واتضح أن لهم باقي نصف جنيه أيضا.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد “فيس بوك”، المشاجرة بين كمسري داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام وبين راكبة معها أطفالها الصغار بسبب مطالبتها بباقي الأجرة بقيمة نصف جنيه كما طالب باقي الركاب بالنصف جنيه باقي أجرتهم.



ولم يعجب الكمسري مطالبة الركاب بحقهم والسائق الذي تضامن مع زميله، فاتصل الكمسري، بمجموعة من الأشخاص واعتدوا بالضرب على 3 ركاب وتصدي لهم باقي الركاب.

محافظة الإسكندرية: وقف الكمسري

من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( ٤٣٥) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل ١٠ أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

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