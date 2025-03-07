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رياضة

محمد صلاح يتصدر إحصائية مميزة بالدوري الإنجليزي آخر 5 سنوات

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، قائمة شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات عن أكثر اللاعبين إسهاما في حصد فرقهم للنقاط في الدوري الإنجليزي خلال آخر 5 سنوات منذ فبراير 2020 حتى الآن.

 

وكشفت الشبكة الاحصائية أن محمد صلاح أسهم في 175 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل، خلال الفترة المذكورة، أسهمت في حصد ليفربول 120 نقطة في الدوري الإنجليزي.

 

وجاء في المركز الثاني بفارق كبير خلف محمد صلاح، البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، الذي أسهم في 108 أهداف ساعدت في حصد الشياطين 76 نقطة.

وحل الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام ثالثا، بـ123 مساهمة تهديفية أسهمت في حصد فريقه 69 نقطة في البريميرليج،.

 

وجاء الإنجليزي جارود بوين لاعب وست هام، رابعًا بـ84 مساهمة تهديفية قادت فريقه لقنص 66 نقطة.

بينما حل خامسا بعدد النقاط (66 نقطة) ذاته الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، عبر 96 مساهمة تهديفية، وخلفه بفارق نقطة مواطنه هاري كين لاعب توتنهام السابق الذي رحل إلى بايرن ميونخ الألماني العام الماضي، عبر 103 مساهمات تهديفية.

فيما أسهم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، أسهم في 99 هدفا منذ قدومه للمسابقة في صيف 2022، أسهمت في حصد السماوي 63 نقطة حل بها سابعا.

 

وجاء في المركز، المهاجم الإنجليزي لأستون فيلا أولي واتكينز، الذي أسهم في 103 أهداف حصد بها فريقه 57 نقطة، بالتساوي مع مواطنه وزميله الحالي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي أسهم في 70 هدفًا.

أما في المركز العاشر فجاء المهاجم الأسترالي كريس وود لاعب نوتنجهام فورست الحالي وبيرنلي ونيوكاسل، الذي أسهم في 63 هدفًا مع الفرق الثلاثة في الفترة المذكورة، أدت لحصد 48 نقطة.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي اوبتا هالاند

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