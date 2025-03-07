مسلسلات رمضان 2025، محمد هنيدي يصل للغز الذهب ويبدأ في العثور عليه

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال تصاعدًا في الأحداث، حيث حاول الدكتور فريد، مدير المستشفى التي كان يعالج فيها عبد الستار الكف (محمد هنيدي)، استغلاله في حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عبد الستار لم يكن مقتنعًا بالأمر.

خيوط جديدة في رحلة البحث عن الذهب

في تطور آخر، يعترف عبد الستار لصديقته الطبيبة بأنه عثر على ورقة تحمل اسم شخص له علاقة بعبد الرحيم غلاب، مما يقوده إلى عنوان جابر السرساوي، وهو شخص قريب من عائلة غلاب ويعرف مكان الذهب المفقود.

عندما يلتقي عبد الستار بجابر السرساوي، يتفاجأ بأنه يعاني من مرض الزهايمر، مما يعقد عملية الحصول على المعلومات. لكن المفاجأة الكبرى تحدث عندما يعثر عبد الستار على صندوق مليء بشرائط تسجيلية لعبد الرحيم غلاب، والتي قد تحمل أسرارًا حول مكان الذهب.

مأزق جديد.. القبض على ابنة عبد الستار

وبينما ينشغل عبد الستار في كشف غموض الذهب، يجد نفسه في أزمة جديدة، حيث يتم القبض على ابنته بسبب شجار مع أصدقائها، مما يضعه أمام تحدٍ جديد في محاولته لإنقاذها والتعامل مع المستجدات المتلاحقة.

الحلقة السادسة من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بجلسة عمل مع سعيد المحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، وأحد العملاء الذي يعرض عليه أن يقوم بتولي جميع قضاياه.

ويبدأ عبد الستار الكف في البحث عن أي شيء يتعلق بعبد الرحيم غلاب؛ كي يصلوا للذهب الذي أخفاه منذ 20 عامًا.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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