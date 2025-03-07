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ثقافة وفنون

جبروت نيكول سابا يصدم ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب" الحلقة 6

نيكول سابا وياسمين
نيكول سابا وياسمين عبد العزيز، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 عرضت الحلقة 6 من مسلسل "وتقابل حبيب" وهي إحدى أهم الحلقات المنتظرة في الموسم والتي كشفت عن خيانة خالد سليم لياسمين عبد العزيز مع نيكول سابا بالإضافة لعدد من الأحداث المهمة خلال الحلقة.

وشهدت الحلقة عدة مشاهد قوية من نيكول سابا حيث قررت حضور عزاء "نهى" التي تقدم دورها الفنانة ندى موسى في فيلا "أبو العزم" وبحضور الجميع وعلى رأسهم "ليل الحسيني" التي تقدم دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز لتلفت إليها الأنظار بعد الجرأة الكبيرة التي قادتها إلى منزل عائلة أبو العزم في الوقت الذي تعرف أن ليل الحسيني تشك في زوجها يوسف بسببها، لتقدم مشاهدا بها قوة وتحد كبير.

وفي الحلقة السادسة أيضًا، كانت نيكول سابا "رقية العسكري" الصدمة الأكبر لـ "ليل الحسيني" حين تواجد "يوسف" عن "رقية" بعد أن أقنع ليل الحسيني بأنه في طريقه لبورسعيد في رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من نيكول سابا في هذا الموقف.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي ومنة عرفة ومحمود ياسين والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

ودارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف (خالد سليم) الذي تكشفه زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) وتكشف كذبه وتخبر شقيقتها أنها يجب أن تتطلق منه، ويترك يوسف منزل رقية (نيكول سابا) ويذهب للمنزل لكي ينقذ موقفه أمام ليل.

 

ويستعين فارس (كريم فهمي) بليل لكي يظل ابنه معها حتى يعود من المستشفى للاطمئنان على زوجته، ويأتي يوسف محاولا التحدث مع ليل ولكنها ترفض وتظل ماكثة في غرفتها إلى أن تأتي إليها جوجو تحاول أن تثنيها عما تفعل.

وبينما كان في المستشفى يتلقى كريم فهمي خبر وفاة زوجته (ندى موسى) وتشعر ليل بالصدمة، وبعد قليل تشعر بالإرهاق وتفقد جنينها.

وفي العزاء تأتي رقية العسكري وتشعر ليل بالتعجب من حضورها وتتساءل عن علاقة المذيعة في “الإيفنت” بها، وتكتشف أنها شقيقتها.

 

ويحاول يوسف إقناع ليل أنه لم يخونها وطالبته بالحلفان وبالفعل قام بالحلف كذبًا، وبعدها ذهب لشيخ من أجل التكفير عن هذا الذنب، ويقنع ليل أنه مسافر إلى بورسعيد وحضرت له حقيبته، ولكنه في الحقيقة عند رقية وبينما كان في أحضان رقية يفاجأ بليل أمامه. 

 

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب 

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب، حول ليل التي تتعرض لصدمة شديدة إثر حادث فارس ونهى، ما يؤدي إلى فقدانها الوعي وسقوطها مغشيًا عليها.

يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، في حين تصل جوجو مسرعة بعد سماعها بخبر الحادث، إذ ترغب في الاطمئنان على أبنائها واطمأنت أن فارس ويوسف بخير. 

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نيكول سابا وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز الحلقة السادسة من وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025

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مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السادسة، ياسمين عبد العزيز تضبط خالد سليم مع نيكول سابا

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