هشام حنفي: يجب تركيز الزمالك على مودرن سبورت ونسيان القمة

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق، إنه يتمنى أن تواصل الأندية التنافس على لقب الدوري في الدور الثاني حتى نهايته.

وتابع هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج إستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "البنك الأهلي وسيراميكا لديهم فرصة كبيرة في التأهل للكونفدرالية".

وأضاف: "لا بد أن يفكر الزمالك في مباراة مودرن سبورت وينسى لقاء القمة".

واختتم: "من الأفضل أن يخوض الزمالك مباراة مودرن ولا يطلب التأجيل والراحة ليست في صالحه".

وكشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك عن موقف الفريق الأول لكرة القدم من خوض مباراة مودرن سبورت في كأس مصر بعد رفض اتحاد الكرة طلب التأجيل.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن سبورت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، الا ان اتحاد الكرة رفض.

وجاء طلب الزمالك لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وقال المصدر إن الفريق لن ينسحب من كأس مصر، وسيخوض مباراة مودرن سبورت بشكل طبيعي رغم طلب الإدارة التأجيل.

وواصل: فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق وسيخوض مباراة مودرن سبورت ولم يخبرنا أحد بأي تطورات أو عدم خوض اللقاء.

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