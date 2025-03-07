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رياضة

بودو جليمت يقسو على أولمبياكوس بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بودو جليمت، فيتو
بودو جليمت، فيتو

حقق بودو جليمت النرويجي فوزًا كبيرًا أمام  أولمبياكوس 3-0 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأحرز أهداف مباراة بودو جليمت النرويجي أمام  أولمبياكوس كلا من كونستانتينوس تزولاكيس بالدقيقة 13 وكاسبر هوج بالدقيقتين 45 و55 من زمن المباراة.
 

وعلى صعيد آخر انتهت مباراة فريق روما الإيطالي أمام نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني بفوز روما 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

سجل هدف بيلباو إينياكي ويليامز في الدقيقة 50، وتعادل لفريق روما اللاعب تاسيندي في الدقيقة 56، وسجل شوموردوف هدف روما الثاني في الدقيقة 90+3.

وتعرض ييري ألفاريز لاعب بيلباو للطرد في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين.


تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، محمد زكي شيليك.

خط الوسط: تاسيندي، بريان كريستانتي، لوكاس جورنا دواث، ديفين رينش.

خط الهجوم: باولو ديبالا، تاسيندي، أرتيم دوفبيك.


تشكيل أتلتيك بيلباو أمام روما

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، ييراي ألفاريز، دانييل فيفيان، يوري بيرشيش.

خط الوسط: إنييجو جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، نيكو ويليامز، مروان سنادي.

خط الهجوم: جوركا جوروزيتا، إينياكي ويليامز.

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