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رياضة

بشير التابعي: ما حدث في قرعة الدوري "مصيبة"

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، رابطة الأندية المصرية المحترفة، بسبب قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.

 

الدوري المصري مصنف بإفريقيا 

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "ما حدث في القرعة مصيبة، ودي قرعة الدوري وليست دورة رمضانية، والدوري المصري مصنف ومن الدوريات الكبرى في إفريقيا والشرق الأوسط".


وتابع: "لا الزمالك، عاجبه القرعة ولا الأهلي، والأبيض مرتبط بمواجهة هامة في كأس مصر  الجمعة، ولا أعرف سبب اعتراض الأهلي".


وأضاف: "بطل الدوري لا يفرق معه يواجه مين الأول أو في النهاية، ولا يخشى أحدًا، وفي حالة فوز الأهلي على الزمالك سيتوج بالدوري المصري بنسبة كبيرة".

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